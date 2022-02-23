Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Projesi'nde sona gelindi

SAMSUN (AA) - Samsun'da Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Projesi'nde sona gelindiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 28 milyon lira harcanarak yaptırılan iki katlı 142 araç kapasiteli otonom çalışacak mekanik otoparkın açılış için gün saydığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm sistemin test edildiğini aktardı.

Mekanik otopark ile bölgede yaşanan trafik karmaşasının sona ereceğini vurgulayan Demir, "Subaşı Mekanik Otoparkı'nı hizmete alacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz otopark projeleri ile şehrimizin tüm ilçelerinde trafik sorununa kökten çözüm bulmayı hedefliyoruz. Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Subaşı Mekanik Otoparkı da bunlardan biri. İnşaat tamamen bitti, test aşamaları sürüyor. " ifadelerini kullandı.

Sürücülerin araçlarını el değmeden park etmelerine olanak sağlayan bir sistemle otoparkın hizmet vereceğini anlatan Demir, "Bu proje ile Samsun'a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı yapıyoruz hem de hemşehrilerimize teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunmuş oluyoruz. Çevre düzenlemelerini de bitirdikten sonra otoparkı hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.