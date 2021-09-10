Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü

Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin yer fıstığı üretim üssü Adana'da hasat başladı.

Türkiye'nin yer fıstığı üretim üssü Adana'da hasat başladı. Kilogramı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.

Türkiye genelinde 457 bin dekarda üretilen yer fıstığının 270 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Dönüme ortalama 350 ile 500 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor.

Önce Ağustos ayının sonunda Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor. Ancak kilogramı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yer fıstığının kilogram başına maliyetinin 8 lira 45 kuruş olduğunu belirtti. Doğan, "Şuan yer fıstığının kilogram fiyatı 6-8 lira arasında değişmekte. Bu sene ekim alanında pek bir artış olmamasına rağmen fiyatlar düştü. Türkiye'de 457 bin dekar alanda fıstık ekimi var. Bunun yüzde 60'ı Adana ilimizde yapılmakta. Rekolte bu sene fena değil. Geçen sene yer fıstığı fiyatları 11-13 lira arasındaydı. Bu sene girdi fiyatlarının 2 katına çıkmasına rağmen fiyatları yüksek bekliyorduk. Şuanda yer fıstığının fiyatları yerde sürünüyor" diye konuştu.

"Yer fıstığına prim desteği şart"

Yer fıstığının da mısır ve buğday gibi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmasını beklediklerini belirten Doğan, "Aslında yer fıstığına prim desteği de şart. Prim desteği verilirse hem ekim alanı artacak hem de çiftçimiz buradan para kazanacak. Çiftçimizin bir yıllık emeği de boşa gitmeyecektir. Yer fıstığı bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yer fıstığına prim desteği vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yer fıstığı yağının çok pahalı olduğunu ancak prim desteği verilmesi, ekim alanlarının artması halinde Türkiye'nin yer fıstığı yağı üretebileceğini aktaran Mehmet Akın Doğan, "Yer fıstığı besin açısından çok yüksek ama nedense yağa gitmemekte. Yağa gittiğinde pahalı oluyor. Aslında prim desteği verilirse yağa da gidilir. Yer fıstığı bizim için olmazsa olmazlardan. Yurt dışından gelen yer fıstığına da gümrük vergisi konulmalı. Eğer prim desteği olursa çiftçinin ekimi artar. Yer fıstığı da o zaman yağa gider" dedi.

Kentte 392 dönüm alanda yer fıstığı eken Emrullah Yılmaz ise fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Fiyatlardan hiç memnun değiliz. 6-8 lira arasında değişiyor ama maliyeti yüksek. Geçen sene 12 liradan verdim. Bu sene de 10-12 lira bekliyordum ama şuanda çok düşük. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA

Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü
Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Gülşen Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:39:28. #1.14#

title