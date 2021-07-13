Yenilenen TARSİM Mobil yayında
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Yenilenen TARSİM Mobil yayında

Yenilenen TARSİM Mobil yayında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla ulaşılabilen TARSİM Mobil Uygulaması yenilendi.

Tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla ulaşılabilen TARSİM Mobil Uygulaması yenilendi.

Tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla ulaşılabilen TARSİM Mobil Uygulaması yenilendi. Ön yüzü yenilenen uygulama, yeni eklenen özelliklerle daha fonksiyonel bir yapıya kavuştu.

Verilen bilgiye göre yenilenen uygulama, sade tasarımı, rahatlıkla kullanılabilen menüsü ve zengin içeriğiyle, paydaşların günlük iş süreçlerine dahil olarak, bilgiye anında ulaşılmasını sağlıyor. Uygulama aracılığıyla, TARSİM ile ilgili en son ve sıcak gelişmelere, istatistiksel verilere ulaşılabiliyor, soru ve talepler için Bilgi Formu kullanılabiliyor, poliçe sorgulama bölümünden detaylı bilgi edinilebiliyor.

Üretici ve yetiştiriciler, tarım sigortası poliçesi oluşturulması öncesinde gerçekleştirilen risk inceleme işlemleri ve poliçe hasar dosyasına ilişkin tüm süreçleri uygulama üzerinden detaylı bir şekilde, adım adım takip edebiliyor. Tüm tarım sigortası branşları için zahmetsizce ve hemen hasar ihbarında bulunabiliyor. Son kabul tarihi, poliçe bilgileri, teminat, unsur, tazminat bilgileri, ödeme bilgileri ve risk değerlendirme sonuçlarına ulaşabiliyor. Eksik evraklarını gönderebiliyor. Tüm kayıtlı arazileri için, saatlik, günlük ve 5 günlük hava durumu ile tahminlerini lokasyon bazında görüntüleyebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile yapılan entegrasyon ile arazi konumları özelinde meteorolojik alarm ve uyarılar alınabiliyor. Bu uyarı ve alarmlar üretici ve yetiştiricilerimize bildirim olarak da gönderilebiliyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile yapılan entegrasyon sayesinde ise uygulamada yer alan en yakın acente menüsü üzerinden, harita üzerinde bulunulan konuma en yakın acenteler görüntülenerek, yol tarifi alınabiliyor.

Yenilen uygulamanın, akıllı telefon ve tabletlere, Google Play Store, Huawei App Gallery ve App Store uygulama mağazalarından, 'TARSİM Mobil' başlığıyla ücretsiz olarak indirilebildiği belirtildi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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