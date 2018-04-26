Yenidoğan'da Asfaltsız Sokak Kalmayacak

Gürsu Belediyesi'nce, ilçenin farklı cadde ve sokaklarında yapılan üstyapı çalışmaları kapsamında, Yenidoğan Mahallesi'nin tüm sokakları asfalta kavuşturuluyor.

Gürsu'nun çağdaş kent kimliğiyle gelişimini sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan ve çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Yenidoğan Mahallemiz'in kemikleşen sorunlarına çözümler üretirken, üstyapısını da yeniliyoruz. Bu mahallemizde kaçak yapılaşma yoğun olduğu için hizmetlerimizi gerçekleştirirken yasaların izin verdiği sınırlarda hizmet verebiliyoruz. Sorunlu bölgelere hizmet götürmek bu bağlamda çeşitli zorluklar içermekte. Hemşehrilerimizin taleplerini en hızlı ve etkin olarak çözüme ulaştırmak için yoğun çaba gösterdiğimizi bilmelerini isterim. Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Yenidoğan Mahallemiz' in en önemli ihtiyaçlarından olan asfalt ihtiyacı yaptığımız bu son çalışmayla tamamen giderilmiş olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan planlama kapsamında yapılan çalışmalarla 124 sokak asfalta kavuşuyor.