Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
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Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor

Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

AĞRI'da yeğeni Leyla Aydemir'i (4) öldürdüğü iddia edilen Yusuf Aydemir, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezası kararının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından 28 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

AĞRI'da yeğeni Leyla Aydemir'i (4) öldürdüğü iddia edilen Yusuf Aydemir, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezası kararının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından 28 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Dava, ilk duruşmanın görüldüğü Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu. Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİAğrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.MAHKEMENİN BOZMA GEREKÇESİHakkındaki suçlamaları reddeden Yusuf Aydemir ile ilgili karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verildi. Dairenin bozma gerekçesi, gerçek fail veya faillerin tespitinde gereğinin yapılması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın mahkumiyetinin kararlaştırılması olarak gösterildi.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞI'NDAN İTİRAZ Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Başsavcılık, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderdiği itiraz dilekçesinde, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu bildirildi. Yusuf Aydemir ile maktulün babası arasında uzun zamandır husumet bulunduğu, bunun gizli tanıklar ile tüm dosya kapsamındaki taraf ve tanık ifadelerinden anlaşıldığının vurgulandığı itiraz dilekçesinde, dava dosyasındaki tanık ve gizli tanık beyanlarının birbirini doğruladığı, maktulün son olarak sanık tarafından kaçırıldığı ve akabinde öldürüldüğünün anlaşıldığı ileri sürüldü. İTİRAZ REDDEDİLDİErzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi kararında, "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin istinaf incelenmesi sonucu 21 Aralık 2020 tarih, 2020/2803 Esas ve 2020/2781 Karar sayılı bozma hükmü kararı ile birlikte sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen itirazın 'reddine', kararın itiraz edene Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce tebliğine, dosyanın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesine iadesine, dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 5271 sayılı CMK'nın 271'inci maddesi gereğince kesin olmak üzere, 24 Aralık 2020'de oy birliğiyle karar verildi" denildi.YENİDEN YARGILAMA 28 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Türkiye'nin yakından takip ettiği Leyla Aydemir davası, 28 Mayıs'ta ilk duruşmanın görüldüğü Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanacak. Ağrı Barosu ile barodan yetki alarak, davayı takip eden UCİM avukatlarının vekil kaydının ise silindiği öğrenildi.


Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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