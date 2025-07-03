Yeni zamlı mühendis maaşı 2025! Temmuz zamlı mühendis maaşları ne kadar olacak? - SON DAKİKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından, mühendis maaşlarına yapılacak yeni zammın ne kadar olacağı, özellikle mühendislik sektöründe çalışanlar ve sektör temsilcileri arasında merak konusu oldu. Peki, 2025 Temmuz zamlı mühendis maaşları ne kadar olacak? 2025 mühendis maaş zammı yüzde kaç? İşte, detaylar…

2025 TEMMUZ ZAMLI MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR?

Maaş zamları, 6 aylık enflasyon verilerinin ardından kesinleşti. Mühendislerin maaşları da yeni dönemde yapılan zamla birlikte netleşti. En düşük memur maaşı, 50 bin 503 TL'ye, en düşük memur emeklisi ücreti ise 22 bin 671 TL'ye yükseldi.

Temmuz zamlı mühendis maaşları ne kadar olacak

2025 Temmuz'da memur maaşlarına yapılan toplam %15,57'lik zam ile birlikte, 1/4 derecesindeki mühendis maaşı 67.691 TL'den 78.200 TL'ye çıktı.

Bu hesaplamalar, bölgesel ödemeler, ek ders, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dışında, aile ve çocuk yardımı ödeneği dikkate alınarak yapıldı. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesaplamasında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş ve diğer yaş grubu) baz alındı.