Yeni yıla doğru

31.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile bazı sivil toplum kuruluşları, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, sevinci, hüznü, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni yılların geçen bir yılın muhasebesinin yapılıp yaşanan tecrübelerden ders alınan bir dönüm noktası olduğunu aktaran Soytürk, "Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de ülke ve millet olarak çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bıraktıklarını hatırlattı.

Yeni yılların geçen bir yılın muhasebesini yaparak yaşanan tecrübeler ışığında çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktaları olduğunu aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu yılda aziz milletimizden aldığımız güçle yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, birlik ve beraberlik ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru millet olarak emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

Milletvekili Ahmet Salih Dal da milletten aldıkları güçle, yeni yılda da yarının huzurlu, güvenli, müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, demokrasiyi güçlendirerek bütün güçleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Milletvekili Dal, 2020'de Türkiye ve dünyada siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkması ve her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini aktardı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da yeni yılın milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Birbirimize kenetlenmiş olarak, kardeşlik içerisinde, azim ve kararlılıkla daha güçlü bir ülke için geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız. Özellikle kardeşliğimizi yücelterek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Türkiye'yi dünyanın güçlü ve itibarlı bir ülkesi haline getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis Kardelenler Akademi Dernek Başkanı Baran Şeker de yeni yılın beraberinde sağduyu, hoşgörü ve kardeşlik duygularını beraberinde getirmesinin en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Dünyanın dört bir yanında devam eden savaştan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması gerektiğine işaret eden Şeker, "Sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik de 2020'nin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de yeni yılın yeni başlangıçları beraberinde getirdiğini hatırlatarak, 2020 yılının tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: AA