Yeni Thinkpad P1 ve Finans Sektörü İçin İdeal Thinkpad P72

Yeni ThinkPad P1 Mobil İş İstasyonunda Stil ve Güç Bir Araya Geliyor



Lenovo, ThinkPad mobil iş istasyonu portföyünün en yeni üyesi olan ThinkPad P1'i pazara sundu. Lenovo'nun en ince, en hafif ve en zarif mobil iş istasyonu ünvanını alan ThinkPad P1, kullanıcılara istedikleri stil ile tasarımı ve ihtiyaç duydukları performansı bir arada sunuyor. Lüks spor otomobillerinin üreticisi Aston Martin de ThinkPad mobil iş istasyonunu tercih ediyor.

Lenovo, ThinkPad mobil iş istasyonu portföyüne adından çok söz ettirecek yeni ürünü olan ThinkPad P1 iş istasyonunu ekledi. ThinkPad P1, performansın ve güvenilirliğinin yanı sıra ince ve hafif tasarımıyla da öne çıkıyor.

Yüksek performans ile güzelliği buluşturan lüks spor otomobillerinin üreticisi Aston Martinde ThinkPad P1 iş istasyonunu tercih ederken Aston Martin'in Bilişim ve İnovasyon Direktörü Neil Jarvis şu yorumu yaptı:

"Aston Martin olarak, iyi düşünülmüş bir tasarıma odaklanarak ve mükemmelliğin sınırlarını zorlayarak yüksek bir standarda ulaşmak için çaba harcıyoruz. Şık gövdesinden etkileyici performansına kadar ThinkPad P1'in üretiminde de benzer değerlerin yansımasını görüyoruz. ThinkPad P1, profesyonel grafik donanımından ve nefes kesici ekranından yararlanan tasarım ekibimizden, şıklıktan taviz vermeyen ultra ince ve hafif bir sistem arayan üst düzey yönetim ekibimize kadar şirketimizdeki bir çok farklı kullanıcıya hitap eden doğru bir seçenek olma özelliğini taşıyor."

Lenovo'nun İş İstasyonları Genel Müdürü Rob Herman ise ürünü tarif ederken,

"İster gücü, ister pazardaki en hafif iş istasyonunu ya da hem zarif hem de en son teknoloji ürünü bir makineyi arzu ediyor olun, ThinkPad P1 bunların hepsini sağlıyor" dedi.

ThinkPad P1, hem görünüm hem de üstün yapısı ve bileşenleri bakımından kullanıcılara birinci sınıf bir deneyim sunuyor. Lenovo'ya özgü siyah yüzeyi, camdan üretilmiş dokunmaya duyarlı paneli ve aralıksız klavyesi ile ThinkPad P1, kutusundan çıktığı andan itibaren en yüksek düzeyde bir deneyim sunan üst sınıf bir tasarıma sahip.

Yeni ThinkPad P1 Özellikleri



Ayrıntılara gösterilen özen, ThinkPad P1'in güç kaynağında daha da yüksek bir düzeye ulaşıyor. İş istasyonunun ince ve hafif olmasının yanı sıra güç kaynağı ağırlığı da yüzde 35 oranında azaltılmış olarak sunuluyor.

Önemli Bağımsız Yazılım Satıcısı uygulamaları için sertifikalı olan ThinkPad P1, Core i9 işlemci desteği dahil olmak üzere 8. Nesil Intel® Xeon® ve Core™ işlemcilerle donatılırken, ECC bellek desteği de sunuyor ve 4,6 GHz hızına ulaşıyor. ThinkPad P1 kullanıcılara ayrıca, en son NVIDIA Quadro P1000 ve P2000 profesyonel grafik kartlarıyla yüksek performansın keyfini çıkarma şansı veriyor.

ThinkPad P1 iş istasyonu grafik donanımına ve işlemcilerine ek olarak, Adobe renk gamının %100'ünü yansıtan ve aynı zamanda dokunmatik 15", 4K UHD ekran, standart kızılötesi kamera, 4TB M.2 PCIe birinci sınıf depolama ve 2667MHz hızında 64GB bellek sunuyor.

En iyi ticari dizüstü bilgisayarların geliştirilmesinde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan ThinkPad tasarım mühendisleri, ThinkPad P1'i gücü, performansı ve şık tasarımı baştan aşağıya en yüksek düzeye çıkarmak için ThinkPad portföyünün en iyi özelliklerini seçerek oluşturdu.

Petrol, gaz, otomotiv ve finans sektörü için ideal seçenek: ThinkPad P72



Lenovo ayrıca, yeni ThinkPad P72 modelini de tanıttı. Üst düzey güç ve performans arayan kullanıcılar için amaca yönelik olarak tasarlanan ThinkPad P72; petrol ve gaz, otomotiv ve finans sektörlerindeki kullanıcılar için ideal bir seçenek. Gerçek anlamda bir masaüstü bilgisayarın yerini alabilecek bu 17" bilgisayar; en zorlu iş akışlarıyla kolayca başa çıkabilmek için en son 8. Nesil Intel® Xeon® ve Core™ işlemcilerini ve P5200'e kadar en güçlü NVIDIA® Quadro grafik donanım seçeneklerini sunuyor. Kullanıcılar, 6TB'ye kadar depolama; 128GB bellek ve 16GB Intel ® Optane ™ bellek ile çok büyük veri kümelerini çok yüksek işlemci gücü ile işleyebiliyor.

Lenovo, ThinkPad P1 ve ThinkPad P72 modellerinin pazara sunulmasıyla, iki çok farklı ve benzersiz müşteri grubunun ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. Hem ThinkPad P1 hem de P72, Ağustos ayı sonunda satışa sunulacak.

https://www.teknotalk.com/yeni-thinkpad-p1-mobil-is-istasyonunda-stil-ve-guc-bir-araya-geliyor-65000/