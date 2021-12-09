Yeni MTV oranları ve fiyatları! Yaş, motor ve cc'ye göre araç vergi fiyatları! 2022 MTV fiyatları! MTV hangi ay, ne zaman ödenir?

2022 yeni MTV oranlar ve MTV fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022'de geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV''de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü. MTV 2021 ne kadar oldu? MTV fiyatları ne kadar? İşte,Yaş ve cc'ye göre araç vergi fiyatları!

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 2. taksit 31 Temmuz'da sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılıyor.

YENİ MTV ORANLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.

2022 MTV FİYATLARI

İşte 2022'de aracına göre ödenecek MTV tutarları:

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV:733 lira

2022 MTV:916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV:1372 lira

2022 MTV:1715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV:3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV:3923 lira

2022 MTV:4904 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV:410 lira

2022 MTV:512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 lira

2022 MTV:995 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV:1860 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV:2882 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV:136 lira

1301-1600 cc 2022 MTV:270 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 lira

4-6 yaş - 916 lira

Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 1.444 lira

4-6 yaş - 1008 lira

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira

4-6 yaş - 1099 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1301-1600 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 2.288 lira

4-6 yaş - 1.715 lira

1301-1600 cc

Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira

4-6 yaş - 1.888 lira

1301-1600 cc

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira

4-6 yaş - 2.059 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1601-1800 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 4.445 lira

4-6 yaş - 3.476 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 4.851 lira

4-6 yaş - 3.790 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1801-2000 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 5.603 lira

4-6 yaş - 4.315 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira

4-6 yaş - 5.886 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2001 - 2500 cc

Matrahı 176 bin 800 lira

1-3 yaş - 10.506 lira

4-6 yaş - 7.628

Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira

4-6 yaş - 8.320 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2501 - 3000 cc

Matrahı 353 bin 900 lira

1-3 yaş - 14.649 lira

4-6 yaş - 12.745 lira

Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira

4-6 yaş - 13.903 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira

MOTOSİKLET

100-250 cc 1-3 yaş arası - 245 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 184 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 84 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 506 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 384 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 245 TL

MİNİBÜS

1-6 Yaş arası - 1570 TL

7-15 Yaş arası - 1038 TL

16 Yaş üstü - 506 TL

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet