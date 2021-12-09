Yeni MTV oranları ve fiyatları! Yaş, motor ve cc'ye göre araç vergi fiyatları! 2022 MTV fiyatları! MTV hangi ay, ne zaman ödenir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası MTV fiyatlarında bir düşüş görüldü. Yeni MTV oranları ne kadar oldu? 2022 MTV fiyatları! MTV hangi ay, ne zaman ödenir? Yaş, motor ve cc'ye göre araç vergi fiyatları!
2022 yeni MTV oranlar ve MTV fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022'de geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV''de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü. MTV 2021 ne kadar oldu? MTV fiyatları ne kadar? İşte,Yaş ve cc'ye göre araç vergi fiyatları!
MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 2. taksit 31 Temmuz'da sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.
İşte 2022'de aracına göre ödenecek MTV tutarları:
4-6 yaş
0-1300 cc
- 2019 MTV: 600 lira
- 2020 MTV: 672 lira
- 2021 MTV:733 lira
- 2022 MTV:916 Lira
1301-1600 cc
- 2019 MTV: 1124 lira
- 2020 MTV: 1258 lira
- 2021 MTV:1372 lira
- 2022 MTV:1715 Lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
- 2019 MTV: 2068 lira
- 2020 MTV: 2316 lira
- 2021 MTV: 2526 lira
- 2022 MTV:3158 Lira
1801-2000 cc
- 2019 MTV: 3211 lira
- 2020 MTV: 3596 lira
- 2021 MTV:3923 lira
- 2022 MTV:4904 lira
7-11 yaş
0-1300 cc
- 2019 MTV: 336 lira
- 2020 MTV: 376 lira
- 2021 MTV:410 lira
- 2022 MTV:512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 lira
2022 MTV:995 lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
- 2019 MTV: 1218 lira
- 2020 MTV: 1364 lira
- 2021 MTV: 1488 lira
- 2022 MTV:1860 lira
1801-2000 cc
- 2019 MTV: 1888 lira
- 2020 MTV: 2114 lira
- 2021 MTV: 2306 lira
- 2022 MTV:2882 lira
16 yaş ve yukarısı
- 0-1300 cc 2022 MTV:136 lira
- 1301-1600 cc 2022 MTV:270 lira
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
- 1-3 yaş - 1313 lira
- 4-6 yaş - 916 lira
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
- 1-3 yaş - 1.444 lira
- 4-6 yaş - 1008 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
- 1-3 yaş - 1.576 lira
- 4-6 yaş - 1099 lira
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
- 1-3 yaş - 2.288 lira
- 4-6 yaş - 1.715 lira
- 1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
- 1-3 yaş - 2.518 lira
- 4-6 yaş - 1.888 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
- 1-3 yaş - 2.746 lira
- 4-6 yaş - 2.059 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
- 1-3 yaş - 4.445 lira
- 4-6 yaş - 3.476 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 4.851 lira
- 4-6 yaş - 3.790 lira
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
- 1-3 yaş - 5.603 lira
- 4-6 yaş - 4.315 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 7.004 lira
- 4-6 yaş - 5.886 lira
2001 - 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
- 1-3 yaş - 10.506 lira
- 4-6 yaş - 7.628
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 11.463 lira
- 4-6 yaş - 8.320 lira
2501 - 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş - 14.649 lira
4-6 yaş - 12.745 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira
4-6 yaş - 13.903 lira
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan
- 1-3 yaş - 57.415 lira
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan
- 1-3 yaş - 62.634 lira
- 100-250 cc 1-3 yaş arası - 245 TL
- 100-250 cc 4-6 yaş arası - 184 TL
- 100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL
- 100-250 cc 12-15 yaş arası - 84 TL
- 251-650 cc 1-3 yaş arası - 506 TL
- 251-650 cc 4-6 yaş arası - 384 TL
- 251-650 cc 7-11 yaş arası - 245 TL
- 1-6 Yaş arası - 1570 TL
- 7-15 Yaş arası - 1038 TL
- 16 Yaş üstü - 506 TL
MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
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