Yeni Mesire Alanı Keçiören'de Yükseliyor
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Yeni Mesire Alanı Keçiören'de Yükseliyor

Yeni Mesire Alanı Keçiören'de Yükseliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen yeni mesire alanı yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen yeni mesire alanı yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Altınok, Ankaralıların nefes alacağı yeni mesire alanının kısa sürede tamamlanacağını da dile getirdi.

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 170 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan mesire alanının kısa sürede tamamlanması için seferber olan ekipler gölet etrafındaki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

BALIK TUTULABİLECEK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buranın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir mekan olacağını kaydederek şu bilgileri paylaştı:

"Kösrelik, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacak. Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecekler. "

Kaynak: Habermetre

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