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Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Ahmet Köse: Malatyaspor futbolcu fabrikası olacak

"Malatya'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini kuracağız""Başarısızlık tüm Malatyalıları olduğu gibi beni de derinden üzdü""Amacımız tarihi ve kültürel yapıyı spor ile birleştirmek""Malatyaspor kimsenin şahsi şirketi ya da derneği değil"Taha AYHAN / MALATYA - Süper Lig temsilcisi...

Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Ahmet Köse: Malatyaspor futbolcu fabrikası olacak
14.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:56

"Malatya'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini kuracağız"

"Başarısızlık tüm Malatyalıları olduğu gibi beni de derinden üzdü"

"Amacımız tarihi ve kültürel yapıyı spor ile birleştirmek" "Malatyaspor kimsenin şahsi şirketi ya da derneği değil"

Taha AYHAN/ MALATYA - Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Ahmet Köse, "Avrupa'da ve Amerika'da görmeye alışkın olduğumuz profesyonel spor özellikle futbol akademisini sürdürülebilir bir altyapı ve mali yeterlilik açısından Malatyasporumuza yapacağımız en büyük iyilik olacaktır" dedi.Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren, bu sezon beklenen performansı gösteremediği için küme düşen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kulüpler Birliği ortak kararıyla ligde kalabilen Yeni Malatyaspor'a kulüp başkanı adaylığını açıklayan Ahmet Köse, Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Köse, Malatyaspor'a yapacağı katkıları ve vizyonunu açıkladı."BAŞARISIZLIK TÜM MALATYALILARI OLDUĞU GİBİ BENİ DE DERİNDEN ÜZDÜ""Malatyaspor başkanlığına aday olma fikri nasıl gündeminize geldi" sorusuna Köse, "Yeni Malatyaspor'un son zamanlardaki başarısızlıkları, yaşadığı ciddi prestij ve itibar kaybı bütün Malatyalıları olduğu gibi beni de derinden üzdü. Sonrasında aday olmaya karar verdim ve adaylığımı henüz 29 Temmuz'da TFF'nin Malatyaspor'un ligde kaldığını açıklamasından daha öncesinden açıkladım" şeklinde yanıt verdi."MALATYASPORUMUZU FUTBOLCU FABRİKASINA DÖNÜŞTÜRMEK FİKRİ BENİ HER ŞEYDEN ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"Ahmet Köse, "Sizin yönetiminizde nasıl bir Malatyaspor olacak" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Futbol tıpkı diğer spor dalları gibi kolektif bir yönetim anlayışı sergilendiği takdirde başarıyı birlikte getiren bir daldır. Neyi kastediyorum? Taraftarıyla, oyuncusuyla, yöneticisiyle, esnafıyla, siyasetçisiyle herkesin birlikte gururla sarılıp ortak payda haline getirilebildiği zaman başarı da geliyor. Taraftar her zaman sportif başarı bekler. Nedenlerle değil, sonuçlarla ilgilenir. Takımıyla ve memleketiyle gurur duymak ister. Çünkü yenildiği zaman gözyaşı döken, kazandığı zaman mutluluk naraları atan büyük Malatyaspor taraftarıdır. Bu yüzden önceliğimiz taraftarlarımızla ve diğer paydaşlarla kolektif, ölçülebilir ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemek olacak. Elbette ki sportif başarı çok önemli ama inanın en az sportif başarı kadar altyapı yatırımları da çok önemli. Açık söylemek gerekirse; altyapı ile ilgili projelerimiz motivasyonumu artırıyor. Malatyasporumuza Avrupa'nın en büyük futbol akademisini kazandırmayı hedefliyorum. Eğer bunu başarabilirsem Malatyaspor kişilere ya da kurumlara bağlı değil, kendi öz kaynaklarıyla ayakları üzerinde durabilen, her açıdan sürdürülebilir bir futbol kulübü haline gelecek. Beni asıl heyecanlandıran bu. Pergeli Malatya'ya koyduğunuz zaman 300 kilometre etrafımızda 50 binden fazla amatör futbolcu var. Bahsettiğim akademi bu sporcuların en yeteneklilerini seçerek dünya kalitesinde profesyonel sporcular yetiştiren bir akademi haline gelecek. Böylelikle Malatyasporumuzu adeta bir futbolcu fabrikasına dönüştürmeyi hayal ediyorum, bu beni her şeyden çok heyecanlandırıyor."KÖSE'DEN, DÜNYADA FUTBOL KULÜPLERİ YORUMU"Dünyada futbol kulüpleri nasıl yönetiliyor" sorusuna Ahmet Köse ise "Dünyada futbol özellikle Avrupa'da büyük kulüpler son derece profesyonel ekiplerle yönetiliyor. Örneğin; Barcelona'nın kulüp yönetim yapısına baktığımız zaman başkan, altında 2 yardımcısı, 1 danışman ve onlara bağlı olan bir CEO vardır. Aslında kulübün profesyonel anlamda yönetimini CEO yapar. Bundan neyi kastediyorum? Kurumsal bir yapıyı kastediyorum. Kurumsal yapı demek hem finansal anlamda sürdürülebilir yapı, hem de kredibilitesi olan bir organizasyon demektir, aynı zamanda imajdır, itibardır ve camiaya verdiğiniz güvendir. Bunları sağlayabildiğiniz takdirde kurumsallaşırsınız ve marka olursunuz" diye yanıtladı."AMACIMIZ TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPIYI SPOR İLE BİRLEŞTİRMEK""Futbol ve spor kitlelerin ortak paydasıdır" diyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malatyaspor dünyada ve Türkiye'de yaşayan 3 milyondan fazla Malatyalının ortak paydasıdır. Malatyaspor'un itibarı aynı zamanda büyün Malatyalıların itibarıdır. Malatyamız tarihi zenginlikleriyle bilinen bir şehirdir. Yerel yöneticilerimizin ve siyasetçilerimizin bu konuda son derece takdire şayan, Malatyamıza değer katacak çalışmaları var. Örneğin; Arslantepe höyüğünün UNESCO Kalıcı Kültür Mirası'na alınması söz konusu. Ben şimdi ünlü tasarımcılara Malatyaspor formalarını tasarlattım. Bu formalarda Aslantepe Höyük temalı olacak. Böylelikle spor üzerinden kültürümüzü ve Malatyamızın tarihini de tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Çünkü tarihimizden güç alarak, Malatyamızın küresel anlamda bir marka şehri olması için tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyoruz."AHMET KÖSE'DEN, TARAFTARLARA MÜJDE"Taraftara bir çağırınız ve müjdeniz var mı" sorusuna Köse, "Malatyasporumuza bugün dünden daha sıkı sarılmaları çağırısında bulunuyorum. Başkan olduğum takdirde taraftarımıza ve camiamıza birçok sürprizlerim ve müjdelerim olacak. Farklı, modern ve kurumsal bir yönetim anlayışı ile Malatyasporumuzu hak ettiği yere getirme gayreti içerisinde olacağım. Son derece sıra dışı, heyecanlı ve toplumun kahir ekseriyetinin ve özellikle gençlerin beğenisini kazanacak bir yönetim anlayışı sergileyeceğime eminim. Müjde derken, Türk ve dünya futbolunun yakından tanıdığı İspanyol asıllı Türk futbolunu da yakından tanıyan değerli bir teknik direktörle görüşüyoruz. Futbolcu kadromuzun da büyük oranda hazır olduğunu söyleyebilirim" diye yanıt verdi.MEHMET ALİ AYDINLAR TARTIŞMASI"Futbol camiasında tanınmış iş insanlarından Mehmet Ali Aydınlar'ın, başkanlığınıza hem maddi hem de manevi destek olduğu ancak Aydınlar tarafından böyle bir şeyin söz konusu olmadığı açıklaması iddialarına karşı neler söylemek istersiniz" sorusuna Ahmet Köse, "Adaylığımı açıkladıktan sonra yoğun bir haber akışı gerçekleşti. Bununla birlikte iyi niyetli olmadığını düşündüğüm bazı çevrelerde dezenformasyon yaparak bilgi kirliği oluşturdu. Mehmet Ali Bey'in Malatyaspor'a ve bana destek olacağına dair hiçbir yerde açıklamam olmadı. Ancak şunu biliyorum ki; bir futbolsever, bir Malatyalı olarak Mehmet Ali Bey projeye ve projeksiyona inanırsa, güvenirse Malatya'yı ve Malatyaspor'u geçmişte olduğu gibi bugün de yalnız bırakmaz. Sayın Aydınlar, dünyaya mal olmuş büyük bir iş adamı, Malatya'nın itibarını her Malatyalı kadar düşünen bir hemşehrimizdir" şeklinde yanıt verdi."MALATYASPOR KİMSENİN ŞAHSİ ŞİRKETİ YA DA DERNEĞİ DEĞİL"

Köse, "Mevcut yönetim geçmişte Malatyamıza çeşitli başarılar yaşattı. Bu nedenle malzemecisinden başkanına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki, bu yönetim Malatyasporumuzu küme düşürmüştür. Küme düşen bir yönetim başarısız bir yönetimdir. ya güven tazelemek zorundadır ya da istifa etmesi gerekir. Çünkü Malatyaspor kimsenin şahsi şirketi ya da derneği değil, Malatyalıların ve camianın ortak paydasıdır" diyerek sözlerini noktaladı.


Kaynak: DHA

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