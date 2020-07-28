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Yeni Malatyaspor, son sezonda 3 teknik adamla çalıştı

Yeni Malatyaspor'da ligdeki kötü gidişat sonrası Kemal Özdeş'in yerine göreve getirilen Hikmet Karaman takımın başında çıktığı 11 maçta 8 puan toplayarak küme düşülmesinde etkin rol oynadı.

Yeni Malatyaspor, son sezonda 3 teknik adamla çalıştı
28.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:31

Yeni Malatyaspor'da ligdeki kötü gidişat sonrası Kemal Özdeş'in yerine göreve getirilen Hikmet Karaman takımın başında çıktığı 11 maçta 8 puan toplayarak küme düşülmesinde etkin rol oynadı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği puanları toplayamadı. Özdeş ile 5 haftada 0 çeken Malatya ekibi, Karaman yönetiminde de 8 puan toplayarak ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile toplanan 24 puana rağmen sezonu küme düşerek tamamladı.

Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig'de kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı 17 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, ligin son maçında sahasında Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla kaybederek 3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'e veda etti.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı:

Yeni Malatyaspor : 1 - Trabzonspor: 3

Yeni Malatyaspor: 1 - Konyaspor: 1

Kayserispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1

Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 1

Fenerbahçe: 3 - Yeni Malatyaspor: 2

Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1

Rizespor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Yeni Malatyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 - MALATYA

Kaynak: İHA

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