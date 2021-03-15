Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor
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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor

15.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:21
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de haftayı bay olarak geçiren Yeni Malatyaspor, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de haftayı bay olarak geçiren Yeni Malatyaspor, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkacak olan sarı-siyahlılarda tek hedef ise kötü gidişata dur diyerek 3 puan alabilmek.

Ligin 31. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Yeni Malatyaspor'da hedef Teknik Direktör İrfan Buz ile çıkılan ilk maçta 3 puan almak. Ligde 9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen sarı- siyahlılarda kötü gidişata dur demek isteyen çiçeği burnunda Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşmadan galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde devam eden antrenmanlarda futbolcuların morallerinin yerinde olduklarını gözlemlenirken, haftayı Bay olarak geçirme avantajını kullanan Teknik Patron Buz, bu süreçte futbolcuları takından tanıma fırsatı da buldu.

Süper Lig'de 4'üncü kez Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan'ın dışında bir eksik bulunmazken, Lukoki, Wallace, Ahmed ve Topalli ise sarı kart sınırında bulunan isimler.

Gaziantep FK'da ise golcü isim Kevin Mirallas kırmızı kart Dicko ise sarı kart cezalısı olarak Yeni Malatayspor karşısında forma giyemeyecekler. Yine sakatlıkları bulunan Papy Djilobodji, Güray Vural, Jefferson ve Jean-Armel'de bu maçta kadroda yer almayacak.

20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadında oynanacak karşılaşma öncesi ise Yeni Malatyaspor'da Mali Genel Kurul gerçekleştirilecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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