Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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