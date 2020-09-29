Yeni ekonomi programı nedir? Yeni ekonomi program ne zaman açıklanacak? 2021-2023 yeni ekonomi programı ne zaman uygulanmaya başlayacak?

3 yıllık yol haritasını kapsayan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni ekonomi programı nedir? Yeni ekonomi programı ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını çizecek Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) nedir? Yeni ekonomi programı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI NEDİR?

2021-2023 yıllarını kapsayan ve Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlenmesine yeni ekonomi programı adı verildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye'nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor" dedi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Bütçe yasa teklifinin 17 Ekim'de Meclis'e sunulması öngörülüyor. Yeni hükümet sisteminin üçüncü bütçesi Genel Kurul görüşmelerinin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Gelecek yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.