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Yeni dönemin ilk YHT seferini Bakan Karaismailoğlu başlatacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle ara verilen yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin perşembe günü saat 07.

Yeni dönemin ilk YHT seferini Bakan Karaismailoğlu başlatacak
26.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle ara verilen yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul güzergahında başlayacağını belirterek, "Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, verilen aranın ardından gerçekleştirilecek ilk YHT seferi Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, salgına yönelik olarak Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler uyguladıklarını ve virüs Türkiye'de görülmeden önce önlem aldıklarını hatırlattı.

Salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde hava, deniz ve demir yollarında birçok ülkeyle seferlerin durdurulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçaklar, yüksek hızlı ve konvansiyonel trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Kara yollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbiri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatı verildi. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi."

"Tren yarı kapasiteyle çalışacak"

Bakan Karaismailoğlu, özellikle toplu taşıma alt yapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığına işaret ederek, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin büyük başarı sağladığını ifade etti.

Normalleşme döneminin artık başladığını ve tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, yeni dönemdeki seferlere dair şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk yüksek hızlı trenimizi sabah İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasiteyle çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek."

Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk seferin ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Perşembe günü itibarıyla Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak. İkinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulunun belirlediği önlemlerle düzenlenecek." ifadesini kullandı.

"Koltuk değişimine izin verilmeyecek"

Bakan Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını anımsatarak, bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara-Konya, 6'sının Ankara-Eskişehir ve 6'sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydetti.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de belirten Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların kesinlikle trene alınmayacağının altını çizdi.

Karaismailoğlu, gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. YHT'lerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız, sağlıkları ve sevdiklerine kavuşmaları için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz. Türkiye, Kovid-19'a karşı gösterdiği refleks, zamanında alınan tedbirler, ulusal çapta verdiği mücadeleyle durduğu konum ve gücünü net bir şekilde tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 83 milyon tek yürek oldu. Küresel salgınla, ulusal mücadelesini yapan ve salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olarak, bu sınavımızı da el birliğiyle başaracağımızdan hiç şüphemiz yok."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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