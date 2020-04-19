Yemen Dışişleri Bakanı: "Hudeyde Anlaşması'nın uygulanabilirliği kalmadı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yemen Dışişleri Bakanı: "Hudeyde Anlaşması'nın uygulanabilirliği kalmadı" - Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm, İsveç, Yemen, Güncel

Yemen Dışişleri Bakanı: "Hudeyde Anlaşması'nın uygulanabilirliği kalmadı"

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, İsveç'in Stockholm kentinde 2018'de Hudeyde Limanı'yla ilgili yapılan anlaşmanın artık uygulanamaz olduğunu söyledi.

19.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 00:30
Yemen Dışişleri Bakanı:

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, İsveç'in Stockholm kentinde 2018'de Hudeyde Limanı'yla ilgili yapılan anlaşmanın artık uygulanamaz olduğunu söyledi.

Hadrami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerden bir keskin nişancı tarafından 11 Mart'ta vurulan subay Muhammed es-Suleyhi'nin öldüğünü duyurdu.

"Suleyhi'nin görevini yerine getirirken bu şekilde öldürülmesi, Husi milislerinin verdikleri sözleri tutmadığını ve Hudeyde anlaşmasının uygulanabilirliğinin kalmadığını göstermektedir." ifadesini kullanan Hadrami, Hudeyde'deki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunu, "katiller" hesaba çekilinceye kadar çalışmalarını durdurmaya ve misyonun merkez binasını da kentte çatışmaların yaşanmadığı alanlara taşımaya çağırdı.

Yemen hükümeti 12 Mart'ta, Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görevli Suleyhi'nin başından vurulması üzerine BM başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya almıştı.

BM himayesinde, İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin; ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Bakan, yoğun bakım sayısında Avrupa'nın zirvesinde olan hastanenin görüntülerini paylaştı Haberler
Bakan, yoğun bakım sayısında Avrupa'nın zirvesinde olan hastanenin görüntülerini paylaştı
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü Haberler
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Deniz Seki Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yemen Dışişleri Bakanı: "Hudeyde Anlaşması'nın uygulanabilirliği kalmadı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 01:24:55. #1.14#
title