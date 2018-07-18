Yemen'de Kabile Reisinin Evine Bombalı Saldırı

Yemen'de Husilerin, kontrol altında tuttukları İb ilinde bir kabile reisinin evine bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

Orduya ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Husi militanlar, İb ilinin doğusunda Sadık el-Kadı isimli kabile reisinin evine henüz belirlenemeyen nedenle saldırı düzenledi.

Husiler ile kabile reisinin yakınları arasında çıkan olaylarda 7 Husinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arbedenin ardından Husi militanların, kabile resinin eşi, çocukları ve beraberindekilerin terk ettiği eve bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.