Yemeksepeti'nden "veri ihlali ya da hırsızlığı tespit edilmemiştir" açıklaması Açıklaması

Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitelerinden olan Yemeksepeti'nin hacklendiği ve kullanıcıların kişisel verilerinin çalındığı iddia edildi. Dün gece sosyal medyada gündem olan iddianın ardından firmadan açıklama geldi.

''ŞİRKETİMİZE ULAŞIP FİDYE İSTEDİLER''

Şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz" denildi.

''VERİ İHLALİ YA DA HIRSIZLIĞI TESPİT EDİLMEMİŞTİR''

Veri hırsızlığı iddialarının yalanlandığı açıklamanın devamında ise ifadelere yer verildi;

"Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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