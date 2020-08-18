Yemeksepeti kimin? Yemeksepeti sahibi kim, ne zaman kuruldu? Yemeksepeti.com olarak bilinen kurum, Türkiye ve Kıbrıs'ta hizmet veren yemek sipariş sitesidir. Birçok restoran ve işletmenin menülerini içeren listesiyle kullanıcılara uygun fiyatta yemek imkanı sunuyor. Peki, Yemeksepeti ne zaman, hangi tarihte kuruldu?

Yemeksepeti, 2000 yılında kuruldu ve ilk kez 2009 yılında yurt dışı hizmete açıldı. 2015 yılında ise Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alındı. Diğer yandan 2019 Nisan ayında Banabi alt markası ile online market alışverişi hizmetini başlatmıştı. İşte, ayrıntılar...

YEMEKSEPETİ NE ZAMAN KURULDU?

Yemeksepeti.com, 2000 yılında Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi tarafından kuruldu. İlk siparişini Haziran ayında alan site, 2008 yılında, European Founders Fund'dan ilk yatırımını aldı.

YEMEKSEPETİ KİMİN?

Marka, 2009 yılında ilk kez yurtdışına açıldı ve www.Foodonclick.com markası ile Dubai'de hizmet vermeye başladı. 2015 yılında Delivery Hero satışı gerçekleştiğinde hizmet verdiği ülke sayısı 8'di. 2010'da mobil ticarete başladı. Yemeksepeti'ne gelen mobil siparişlerin tüm siparişler içerisindeki oranı 2015 yılında yüzde 50'yi geçti.

2012 yılında, 14 milyar Euro fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic'ten 44 Milyon tutarında yatırım aldı. Bu dönemde günlük sipariş sayısı 50.000'di. 2013'te Online Kredi Kartı uygulamasını başlattı. Sonraki yıl, 'Türkiye'de yemekle özdeşleşmiş en kapsamlı internet mecrası olma' hedefiyle Yemek.com isimli internet portalını yayına aldı. 2015 yılında Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından Türk internet tarihin en büyük değerlemesi ile satın alındı.

Yemeksepeti kurucularından Nevzat Aydın şirketin CEO'su olarak görevini sürdürüyor.