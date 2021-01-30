Yeme-içme sektörünün salgın dönemindeki sorunları Ankara'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi
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Yeme-içme sektörünün salgın dönemindeki sorunları Ankara'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi

30.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:24
Yeme-içme sektörünün salgın dönemindeki sorunları Ankara'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörünün yaşadığı sorunlar başkentte düzenlenen toplantıda ele alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörünün yaşadığı sorunlar başkentte düzenlenen toplantıda ele alındı.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyinin (AKK) Gençlik Parkı'ndaki merkezinde gerçekleştirilen "Pandemide Yiyecek-İçecek Sektörü ve Etkilenenler" konulu toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, AKK Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

Toplantıda konuşan Temel Aktay, yeme-içmenin salgın sürecinden en çok etkilenen ilk 5 sektör arasında yer aldığını belirterek, ATO'nun bu süreçte üyeleri için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aktay, "Gel-al veya paket servis gibi sistemler bütün işletmelerin alt yapısına uymadığı için işletmeleri kesin bir çözüme ulaştırmadı." ifadesini kullandı.

Halil İbrahim Yılmaz da salgın sürecinin uzamasıyla yeni çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yeme-içme sektörüne getirilen sınırlama tedarikçi işletmelerde de iş kaybına neden oldu. Tarladaki üreticiden organizasyon firmasına, kuryesine kadar çok geniş bir alan etkilendi. Sektörün faaliyetlerine yeniden başlaması halinde vaka sayılarında artışa neden olmayacak önlemler hayata geçirilmeli. Ekonomide her bir sektör birbirine bağlı. Her biri için çok hassas tavır içerisinde hareket ederek elimizden geleni yapmak bizim asli görevimiz. İş birliği içinde yol alabiliriz."

Toplantıda, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Çankaya Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Çinar, Altındağ Belediyesi Kültür Müdürü Ali Rıza Yarar, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit, ATO'nun ilgili komite ve meclis üyeleri, yeme-içme sektörü çalışanları, müzisyenler, garsonlar, şefler, valeler ve motosikletli kuryeler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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