Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı İstanbul'da düzenlendi
01.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:50
Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan 470 Genç Gelişim Kampı İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan 470 Genç Gelişim Kampı İstanbul'da düzenlendi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek organize edildi.
Kamp, antrenör Onur Karasu, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Sergen Birincioğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi antrenörü Kaan Tuna gözetiminde yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er