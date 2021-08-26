Yelken Federasyonu'na Paris 2024 için Arkas desteği
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Yelken Federasyonu'na Paris 2024 için Arkas desteği

Yelken Federasyonu'na Paris 2024 için Arkas desteği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tarihinin en kalabalık kafilesi ile katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından tüm kadrosu ile 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına başlayan Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas Holding'in desteğini alacak.

Tarihinin en kalabalık kafilesi ile katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından tüm kadrosu ile 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına başlayan Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas Holding'in desteğini alacak. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas işbirliklerini duyurmak üzere bir araya geldi. Başkan Özlem Akdurak Olimpiyat Oyunları sürecinde yelken yarışlarının Marsilya'da gerçekleşeceğini belirterek, "Sporumuzun icrasında önemli bir gider kalemi olan lojistik giderlerimizde Arkas'ın desteğini almak bizler için son derece sevindirici bir gelişme. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas'ın yelken sporuna olan tutkusu, gerek yeni sporcuların yetişmesinde gerekse Türk yatçılığının uluslararası başarılara imza atmasındaki katkıları, federasyonumuza verilecek desteğin önemini daha da arttırıyor" diye konuştu.

Bernard Arkas ise, "Yelken, Türkiye'de gelişmesi gerektiğine inandığımız ve yıllardır profesyonel yelken takımımız, yelken okullarımız ve düzenlediğimiz yelken yarışlarımızla gelişmesi için yatırım yaptığımız Arkas Spor Kulübü'müzün ana branşlarından biri. Gençlerimizin bu spor için ihtiyaç duyacakları sağlıklı ortamları yaratarak yelkeni sevdirmek ve profesyonel bir bakışla uzun vadede olimpiyat sporcusu yetiştirmek hedefiyle yola çıktık. Hali hazırda Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü'nde Avrupa ve Dünya yarışlarında çok önemli başarılar elde eden gençlerimiz yetişiyor. Önemsendiğinde ve yatırım yapıldığında çok başarılı sonuçlar alınabildiğini 2020 Tokyo Olimpiyatlarında gördük. Ülkemizin sporcuları göğsümüzü kabarttılar. Bu anlamda Özlem Akdurak'ın şahsında Yelken Federasyonu'nu ve sporcularımızı kutluyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarıların yelken sporunun önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

 


- İzmir
Yelken Federasyonu'na Paris 2024 için Arkas desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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