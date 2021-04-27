Yelek: "Kapanışı güzel yapmak istiyoruz"

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Son maçımız Erokspor ile. Biz yine oraya puan veya puanlar için gideceğiz.

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Son maçımız Erokspor ile. Biz yine oraya puan veya puanlar için gideceğiz. En azından puan veya puanlarla dönüp kapanışı güzel yapmak istiyoruz" dedi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeşil-Beyazlı ekip Çarşambaspor, ligin son haftası olan 34. haftasında deplasmanda Erokspor ile karşılaşacağı maç için Adapark Tesisleri'nde antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Çarşambaspor geçen hafta sahasında konuk ettiği Isparta Davrazspor ile mücadele ettiği maçta 1-0 mağlup gelerek Play-off şansını kaybetmişti. Gergin geçen karşılaşma sonrası Teknik Direktör Kenan Yelek, federasyona seslendi.

"Bu kadar kritik bir maça böyle hakem mi verilir?"

1-0 mağlup olan Çarşambaspor'un haksız rekabete uğradığını belirten Teknik Direktör Kenan Yelek, "Aslında maça iyi hazırlandık, maça da iyi başlamıştık. Çok iyi mücadele etti futbolcu kardeşlerim. Hakemi geçemedik diyebilirim. İnanılmaz derecede kötü bir hakeme denk geldik. Muhtemelen başka şeyler de vardır diye düşünüyorum. Neden diye sorarsanız hakem, ilk yarı Isparta takımı ile oynadığımız maçtaki aynı hakemdi. O maçtan sonra sadece 4 tane maç yönetmiş. Bu kadar çok iyi hakem miydi? Bu kadar kritik bir maça böyle hakem mi verilir? Ben de buradan federasyona soruyorum. Düşündürücü bir durum" diye konuştu.

"İtiraz da mı etmeyelim?"

İkinci yarının başından itibaren iyi maç oynayamamalarının nedenini, oyuncu kaybı yaşamaları olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Yelek, "Çocukların emeği, bu kadar istemesi, arzu etmesi boşa çıktı. Koştuk, mücadele ettik ama maalesef hakem inanılmaz derecede takdir haklarını Isparta'dan yana kullandı. Bizi oynattırmadı. Üst üste kart gösterdi. Ben taç pozisyonuna itiraz ettim. Kırmızı kart yedim. İtiraz da mı etmeyelim? Böyle bir şey yok. Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar çok istedi, çok arzu etti ama olmadı nasibimiz buymuş. Bizim zaten sezona başlarken hedefimiz ilk 5 veya şampiyonluk değildi ama çok istedik. Sezon sonuna kadar oralarda olduk. Benim de 3-4 tane önemli adamım yok. Kısıtlı bir kadromuz var. Son Isparta maçına baktığımda 3 tane profesyonel oyuncum var. Kaleci Kadir, Serhan, Oğuz. Bunlar Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) profesyonel yaptığımız oyuncular. Baktığınız zaman önemli oyuncu Kemal yok, Aykut yok, benim en önemli oyuncularımdan biri orta sahada Abdulsamet'in olmaması bizi çok etkiledi. Çünkü benim oyun planımda Abdulsamet'in yeri çok ayrı bir oyuncuydu. Bu iş biraz da maddi. İstediğin oyuncular çok para istiyor. Çok para istiyor diye içerideki bütçeyi delemiyoruz. Biz elimizdeki kadroyla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Çocukların kendisine de teşekkür ettim. Hepsinden Allah razı olsun. İstediler, koştular, mücadele ettiler, bizim dediklerimizi yapmaya çalıştılar ama olmadı. İnşallah önümüzdeki seneler bu camia, bu kulüp bunu yapabilecek kapasitede" şeklinde konuştu.

"Kapanışı güzel yapmak istiyoruz"

44 puanla 6. sırada yer alan Çarşambaspor'un, 64 puanla 2. sırada bulunan Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı değerlendiren Yelek, "Son maçımız Erokspor ile. Ligin iyi takımlarından biri. Biz yine oraya puan veya puanlar için gideceğiz. Biz bugün çıktık yine normal antrenmanımızı yapıyoruz. Orada da yine bize yakışan, camiamıza yakışan şekilde gidip mücadelemizi vereceğiz. En azından puan veya puanlarla dönüp kapanışı güzel yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı