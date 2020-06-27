"Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 35 kişi gözaltına alındı
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"Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 10 bin 276 kişinin GBT sorgusu yapılırken aranan 35 kişi gözaltına alındı.

27.06.2020 01:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 01:39

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 10 bin 276 kişinin GBT sorgusu yapılırken aranan 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda 20.00'de başlayan uygulama, 23.00'te sona erdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı denetimde, 10 bin 276 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Aranan 35 şüpheli gözaltına alınırken 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 15 fişek, bir kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 3 bin 705 araç ile 114 motosikletin kontrol edildiği, 15 aracın trafikten men edildiği, 77 araç ile 181 sürücüye işlem yapıldığı ve 138 bin 213 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Denetlenen 624 iş yerinden 5'ine de işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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