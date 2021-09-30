Yazılım okulu Ekol 42'nin mezunları büyük şirketlerde iş imkanı yakalıyor

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil yazılımcı okullarının ikincisini İstanbul'dan sonra Kocaeli'nde açtıklarını belirterek, "Birbirinden öğrenme modeliyle çalışan bu ücretsiz okulların mezunlarının tamamı istihdam imkanı yakalıyor." dedi.

Bakan Varank, İstanbul'un ardından Kocaeli Bilişim Vadisi'nde de faaliyete başlayan Ekol 42 okulunun açılışında, program hakkında gazetecilere bilgi verdi, soruları cevapladı.

Ekol 42 programının eğitim metodundan bahseden Varank, burada birbirinden öğrenme metoduyla tamamen öğretmensiz ya da bir eğitimci olmadan yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takım halinde çözme yönteminin benimsediğine işaret etti.

Varank, bunun öğrencilerin birbirini eğittikleri, birbirinden öğrendikleri bir metotla sıfırdan yazılımcı yetiştiren bir program olduğunu söyledi.

Yazılım bilgisi ve üniversite mezuniyeti şartı aranmıyor

Yeni nesil yazılımcı okullarının ikincisini İstanbul'dan sonra Kocaeli'de açtıklarını belirten Varank, "Birbirinden öğrenme modeliyle çalışan bu ücretsiz okulların mezunlarının tamamı istihdam imkanı yakalıyor." dedi.

Bakan Varank yazılım okuluna dahil olabilmek için gerekenlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Buraya dahil olabilmek için hiçbir yazılım bilgisi bilmenize gerek yok. Üniversite mezunu olmanıza gerek yok. Bir yetenek testi yapılıyor ve bu yetenek testi sonunda eğer o testi başarıyla geçerseniz sizi programımıza dahil ediyoruz. Ekol 42'nin en önemli özelliği hiçbir yazılımcı bilgisi olmayan gençleri yazılımcı olarak mezun etmesi ve buradan mezun olanların yüzde 100'ünün iş bulabilmesi. Buranın mezunları dünyanın en büyük şirketlerinde yazılımcı olarak çalışabiliyorlar."

Eğitimlerin tamamının ücretsiz olduğunu bildiren Varank, öğrencilerden hiçbir para alınmadığını ifade etti.

Varank 7/24 açık bu alanlarda öğrencilerin gece yarılarına kadar kendi kendilerine önlerine konan problemleri çözerek ya da takım oyunlarıyla yazılımcı olarak yetiştiğini belirterek, "İki okulumuzu açtık eğer verimliliğinden emin olabilirsek Türkiye'nin diğer şehirlerine ve bölgelerinde de ekol 42 modelini yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu okulların ihtiyacımız olan Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımcıları yetiştireceğini inanıyoruz." diye konuştu.

"Herhangi bir öğretmen yok, arkadaşlarla birbirimize anlatıyoruz"

Bakan Varank, yazılım sınıfına girip öğrencilerle de sohbet etti.

42 Kocaeli okulu öğrencilerinden bilgisayar mühendisliği mezunu Berke Tolga, hayalinin oyun şirketi kurmak olduğunu belirterek, "Herhangi bir öğretmen yok, arkadaşlarla birbirimize anlatıyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz. Sürekli etkileşim halindeyiz ve hiç bir şey bilmesek bile birilerine anlattığımızda kendimizin daha çok öğrendiğini hissediyoruz. Çok farklı bir model var. Kurcalayarak o bilgiyi biz kendimiz edinmeye çalışarak aynı zamanda bilgiyi nasıl öğreneceğimizi de öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

İşletme mühendisliği öğrencisi Yağmur Atilla da gece boyunca hiç uyumadığını belirterek, "Kafamı koyduğumda, dinlenmek istediğimde hemen aklıma bir şeyler geliyor. Kodlar ile ilgili eğitim programıyla ilgili. Biraz da merak var daha neler yapabilirim diye. Sınırlarımı zorlamak istiyorum." diye konuştu.

Tuğba Aktaş ise bilgisayar mühendisliğinde okuduğunu ancak 42 Kocaeli için kaydını dondurduğunu kaydederek, "Okulumu dondurmaya değer bir yer. Çünkü hem sıcak bir ortam hem öğreniyorum. Okulda bir şey öğreniyoruz ama kendinizin de sürekli ittirmeniz gerekiyor. Burada zorunlu olarak kendimi ittiriyormuşum gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yeni üyeleri de tanıtıldı

42 Kocaeli'nin açılışını Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle dün gerçekleştirdi.

Açılış töreninde 23 üye ve 7 sponsordan oluşan Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yeni üyeleri de tanıtıldı.

Getir, BAYKAR ve Gebze Ticaret Odasına katılım plaketlerinin verildiği törende, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar adına SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek plaket alan isimler oldu.

Ajanslardan 27 milyon liralık destek

Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli Yazılım Okulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gebze Ticaret Odasının destekleriyle hayata geçirildi.

İSTKA VE MARKA'nın ortaklığında 27 milyon liralık güdümlü proje desteği kurulan okullar, 7 gün 24 saat ücretsiz eğitim veriyor.

Dünyanın en iyi kodlama okulları arasında

Ekol 42 okulları, öğrenci-öğretmen ilişkisi yerine öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir modelle çalışıyor. Bu modelde katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bir ekip müfredata rehberlik ediyor.

23 ülkedeki 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42, dünyanın en iyi kodlama okulları arasında gösteriliyor.

Yazılım eğitimi konusunda paradigma değişimi sağlaması beklenen bu okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor.