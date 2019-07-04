Yaz Ligi’nde gözden kaçmamalı #1: Michael Porter Jr.

Michael Porter Jr., 2018 NBA Draftı’nın tahmin listelerinde ilk üçte yer alan bir oyuncuydu. Ancak talihsiz bel sakatlığı, genç yıldız için işleri değiştirdi. Oyuncu, 14’ncü sıradan seçilirken NBA’deki ilk sezonunda forma giyemedi. Porter, gelen son bilgilere göre, sağlığına kavuştu ve Vegas Yaz Ligi’nde forma giyebilecek.



Yeni yazı dizimizin ilk konuğu Michael Porter Jr’ı daha yakından tanıyalım:







Kolej: Missouri

Pozisyon: Forvet

NBA’de benzediği isim: Tobias Harris

Boy: 208 cm

Kilo: 98 kg

Doğum Tarihi: 29/06/1998









Artıları





Çizginin hem gerisinden hem de içerisinden şut tehdidi var. Göze hoş gelen bir şut stilinde ayaklarını paralel konumlandırarak sıçrıyor, yere tekrar basmadan bir saniye önce topu elinden çıkararak rakiplerinin savunmasını aşabiliyor.



Vücudundaki yağ oranı %8,1. Yani kilosu genel olarak kas kütlesine dağılmış durumda. Draft’ları iyi takip edenler bu yağ oranının öneminin farkındadır zira çoğu genç yıldız adayı draft öncesi testlerde %9-%10 seviyelerinde yağ oranına sahip olduğu için daha gerilerden seçilmişti. Atletizm özellikleriyle büyüleyen Porter; forvet bölgelerinden 2-3 saniyede yaptığı delici penetreler, sağ dipte topla buluştuğu zaman ani dönmeyle (reverse spin) birlikte smaca gitmesi ve alçak post’ta potaya uzanma yeteneklerini harika atletizmiyle birleştirerek skor üretebiliyor.



Bireysel açıdan hücumda hemen hemen her şeyi yapabiliyor. Aynı şekilde set hücumlarında da oldukça etkili. Pick&roll’ün hem topu yönlendiren hem de topun yönlendirildiği ismi olabiliyor. Böylece rakibin perde yapan oyuncuya getirdiği ikili savunma bir iki saniye içerisinde etkisiz oluyor.





Açık alanda iyi top sürebiliyor, topu taşıyabiliyor. 24 saniyelik bir hücumda oyunun ilk kısmını Porter’ın kurması iyi olmayabilir ancak ikinci veya üçüncü pas kendisine geldiğinde ya da geçiş (transition) hücumlarında topla buluşması takım hücumuna katkı sağlayabilir.



Basketbol zekâsı oldukça yüksek ve karar verme mekanizması, bu zekanın bir meyvesi. Yukarıda saydığımız bütün özellikleri zekâ ve karar verme mekanizması sayesinde birkaç seviye yükseliyor.



Fundamental olarak geliştiği sürece, uzunluğu ve çabukluğuyla çok yönlü bir savunmacı olabilir.





Eksileri





2017/2018 sezonunda belinden talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ameliyatın ardından tam olarak iyileşemedi ve bunun etkisini hem draft’ta hem de NBA’deki ilk sezonuna yaşadı. 2018 NBA Draftı’nda ilk üç sıradan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Porter, yaşadığı bel sakatlığı nedeniyle 14. sıraya kadar geriledi. Draft’ın ardından iyileşmeye başlasa da ağustos ayında bir ameliyat daha oldu ve 2018/2019 sezonunu tamamen kaçırdı. Porter’ın yaşadığı bu sakatlık, kariyeri boyunca akıllarda soru işareti olarak kalabilir.



Artı yönlerinden bahsederken set hücumunda topla ilk buluşan oyuncu olmaması gerektiğine değinmiştik. Bunun nedeni, top hakimiyetindeki kısıtlı hareketlerinden kaynaklanıyor. Topla fazla oynadığı zaman pozisyonlar genelde basit hatayla sona eriyor.



Şut stili göze hoş geliyor ve rakip savunmaya da bir dezavantaj yaratıyor ancak NBA’deki fizikli savunmacıların elden geç çıkan şutlara etkili bir cevap vereceğini unutmamak lazım.



Yüksek post oyununu geliştirmeli ve daha rahat alan bulmak için biraz mobil olmalı.



Hem hücum hem de savunma olarak elit bir seviyeye çıkmak istiyorsa kesinlikle fiziğini güçlendirmesi gerekiyor. Evet, yağ oranı düşük ve kas oranı yüksek ancak bunu net avantaja çevirmek için 98 kilodan fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kolej ve NBA arasındaki fizik/savunma farkını akılda tutmalı.



Ribaund konusunda gelişmesi gerek. Box-out’lardan çok çabuk kopabiliyor ve rakibine kolay ribaund alma şansı veriyor.





İstatistik bilgileri





Porter Jr., 2017/2018 sezonunda Missouri ile kolej deneyimi yaşadı ancak üç maça çıkabildiği için oradaki verileri baz almak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle 2016/2017 yılında Nathan Hale’deki lise verilerine göz atalım.







Oynadığı maç sayısı: 26

Sayı ortalaması: 37

Ribaund ortalaması: 9,8

Asist ortalaması: 2,6

Blok ortalaması: 0,9

Top çalma ortalaması: 1,2

İsabetli şut yüzdesi: %52,6

İsabetli serbest atış yüzdesi: %93,8

İsabetli üç sayı yüzdesi: %68,7









Hazırlayan: Kuzey KILIÇ