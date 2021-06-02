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Yaz enerjisi TV+ ile geliyor

Yaz enerjisi TV+ ile geliyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Dijital televizyon platformu TV+, Mayıs ayını da ekran tutkunlarının büyük ilgisi ile bitirdi.

Dijital televizyon platformu TV+, Mayıs ayını da ekran tutkunlarının büyük ilgisi ile bitirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında TV+'ı en fazla izleyen şehirler İstanbul olurken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Mayıs ayında TV+'ta en çok izlenen yapımlar, "Avengers" serisinden "Endgame", Vikingler ve "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin", "Jumanji: Yeni Seviye" oldu. "Oyuncak Hikayesi 4", yıllardır çocukların severek izlediği Şirinler serisinin 'Kayıp Köy' filmi de Mayıs ayında en fazla izlenen filmler arasında yer aldı.

Kaliteli filmleri seyircilerle buluşturmak için sürekli güncellenen TV+, haziran ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımları kataloğuna ekledi. Bu ay TV+'a eklenen filmler arasında gerçek zamanın ötesinde bir yerde casusluk görevini yerine getirmeye çalışan bir kahramanın hikayesini konu alan "Tenet", telefon bağımlılığı olan bir adamın eğlenceli hikayesini işleyen "Jexi", öfke problemlerinden dolayı annesi tarafından bakımevine gönderilen küçük bir kızın saldırgan tavırlarını anlatan "System Crasher" bulunuyor.

2001 ekonomik krizinde Arjantin'de paralarını dolandırıcılara kaptıran ve bunun intikamını almak için plan yapan bir grup insanın yaşadıklarını anlatan "Heroic Losers", kız arkadaşının ölmekte olduğunu öğrenen 17 yaşındaki bir gencin hikayesini konu alan "Life in a Year", 1959 İngiltere'sinde, dul bir kadının tarihi eser niteliğinde olan evini bir kitapçıya dönüştürmesini konu edinen "The Bookshop" ve emekli maaşları ile geçinmekte güçlük çeken üç yaşlı adamın banka soymaya karar vermeleri sonucunda başlarına gelenleri anlatan "Going in Style" Haziran ayında TV+ kataloğuna eklenen diğer filmler arasında yer alıyor.

Bu filmlerin yanı sıra çizgi dizi Scooby Doo serisinden 'Scoob!' ve telefon kullanıcısı tarafından seçilecekleri zamanı bekleyerek zaman geçiren emojilerin hikayesini anlatan "The Emoji Movie" de gösterime giren animasyon filmleri arasında bulunuyor.

-Dizilerin en iyileri TV+'ta yayınlanmaya devam ediyor

Haziran ayında TV+ ekranlarında olacak diziler arasında bir lokantanın deposunun geçmişe açıldığını fark eden ve zamanda geriye giden bir adamın yaşadıklarını konu alan "11.22.63", tüm insanlığın bir virüs sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının ardından yaşanan kaos dolu ortamın bir Amerikan gemisi mürettabatı ve geminin kaptanı üzerinden aktarılan "The Last Ship" yer alıyor.

Haziran ayında TV+ ekranlarında izleyici ile buluşacak diğer diziler arasında ise bir çamaşırhane ve gece kulübü sahibi olan adamın birbirinden zıt iki hayatına odaklanan "Power" ve "iZombie" yer alıyor. Ayrıca Kopenhag Polis Teşkilatı'nda seri cinayetler soruşturması konusunda uzmanlaşmış bir birimin katillerin izlerini sürmesi üzerine odaklanan "Darkness: Those Who Kill'in ikinci sezonu sadece TV+'ta yer alan diziler arasında.

Belgesel izleyicileri için de kataloğuna her ay yeni yapımlar ekleyen TV+'ta Haziran ayında müzik fotoğrafçılığının tarihi ve kültürel etkisini altı bölümde anlatan "ICON: Music Through" gösterimde olacak.

-Dünyanın takip ettiği yemek tarifleri TV+'ta

Seçkin dizi, film ve belgesellerin yanı sıra eğlence programları da ilgi gören TV+, Haziran ayında dünyaca ünlü birçok yemek programını ekrana taşıyacak. Yerel halktan hayatta kalma becerilerini öğrenmek ve Alaska mutfağını keşfetmek için Alaska'ya giden Gordon Ramsay'in sunduğu program "Gordon Ramsey ile Rota Dışı", izleyicilerle en iyi ipuçlarını ve tekniklerini paylaşarak, kendi mutfaklarında en güzel tatlıları ve hamur işlerini yaratmaları için onları teşvik eden Martha Stewart'ın programı "Martha'nın Fırını" ve tüm dünyada ilgiyle izlenen yemek programı "Masterchef" izleyicilerle buluşacak programlar arasında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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