Yayladağı'nda tütün üretim ve pazarlama kooperatifi kuruldu

Yayladağı ilçesinde "Büyük Yayladağı Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi" kuruldu.

Kooperatiften yapılan açıklamada, uzun çalışmalar sonucu 250 tütün üreticinin bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başta AK Parti Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile kooperatifin kurulmasında desteklerini esirgemeyen çiftçilerimize ve üyelere teşekkür ederiz. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu