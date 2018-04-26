Yavuzeli'nde Asker Uğurlaması

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde asker adayları için uğurlama etkinliği yapıldı.

Asker adayları için yakınları tarafından düzenlenen kına gecesinde duygusal anlar yaşandı.

Saz grubu eşliğindeki halay çeken genç asker adayları, gönüllerince eğlenme imkanı da buldu.

Asker adayları, her Türk genci gibi kendilerinin de askere gidecek olmalarından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Asker adaylarının yakınları ise çocuklarını askere göndermenin sevincini yaşadıklarını anlattı.