Yavru yaban keçilerine sütanne desteği
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Yavru yaban keçilerine sütanne desteği

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında yaklaşık 3 hafta önce bulunan ve anneleri ölen 2 yavru yaban keçisine evcil sütanne destek oluyor.

Yavru yaban keçilerine sütanne desteği
29.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:18

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında yaklaşık 3 hafta önce bulunan ve anneleri ölen 2 yavru yaban keçisine evcil sütanne destek oluyor.

Yaklaşık 3 hafta önce Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan ve anneleri ölen 2 yavru yaban keçisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildi. Yaban keçileri, bir süre merkezde misafir edilip en kısa süre içerisinde tekrar yaşam alanlarına bırakılacak. Keçiler yavru oldukları için kaba yem yeme safhasına gelene kadar evcil sütanne keçi ve bir oğlakla kalıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Son yıllarda da en çok yaban hayvanlarını yuvadan ayrılarak annesiz kalıp güçsüz düşüp doğada tutunamayan hayvanlar merkezimize gelmekte. Bunlardan da son olarak bu baharda 2 yavru yaban keçisi Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van İl Şubesi tarafından getirildi. Bir vatandaş dağda bulduğuna annelerin olmadığını söyleyerek Van Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğüne teslim etti. Biz bunlar için gerekli bütün önlemleri, hazırlığımızı yaptık. Rehabilitasyon merkezimizin imkanları buna uygun. En kısa zamanda doğaya kazandırmayı düşünmekteyiz. Yaban keçi yavruları yaklaşık 2 aylık. Bu 2 aylık zamanda sütten kesildi kesilmek üzere. Az bir süt desteği ile normal beslenmesini sağlayacak durumdalar. Bunun için keçilerimizi doğaya kazandıracak hazırlıkları yapıyoruz. Genellikle insanı az temas etmiş, hiç temas etmemesi ile beraber bu alanımızda misafir edip daha sonra geldiği bölgedeki çalışmalarımıza göre de Gürpınar tarafında da büyük bir dağ keçisi sürüsü var. O sürünün bulunduğu yere doğal habitatına bırakacağız" dedi.

"Yakında sütanne keçi ile diğer yavru keçiyi ayıracağız"

Yavru keçiler merkeze geldiğinde ilk genel muayenelerini yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Genel muayene de herhangi bir sorunlarının olmadığı şimdilik görünmüyor. Ama bunların yanlarında herhangi bir yol gösterici veya herhangi bir stres ortamı oluşturmasının diye belirli bir süre kendilerine benzeyen, evcilleştirilmiş ama kan yakınlığı olan türden bir tane bunlara sütanneliği yapacak keçi, bir tane de oğlak yanlarına bıraktık ki alanımızda tek başlarına kalmasın. Bu alana beraberce otlasınlar. Ama belli bir süre sonra hem sütanneyi hem de yavruyu yanlarından alacağız. Rehabilitasyon süresince yalnız olarak yaşayacaklar. Kanaat getirirsek doğaya tutunabileceklerine kanaat getirdiğimiz gün doğaya bırakacağız" diye konuştu.

"Bizim hedefimiz bunları evcilleştirip, hayvanat bahçesine göndermek değil normal habitatına bırakmak"

Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bizim hedefimiz bunları evcilleştirip veya bir hayvanat bahçesine göndermek değil. Normal habitatına bırakmak. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklarımızı ve planımızı yapmış durumdayız. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürlüğü olarak yaban hayvanları ile ilgili çalışmalarda hem Valilik, hem belediye, hem diğer kurumlar ve Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ile beraber hareket etmekteyiz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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