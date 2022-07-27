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TRAFİKTE TARTIŞMA SONRASI KORKU DOLU DAKİKALAR...

Otomobili tartıştığı kişilerin üzerine sürdüOğuzhan UYSAL / İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde trafik tartışması sonrası otomobil sürücüsü, motosikletli ve yanındakilerin üzerine aracını sürdü.

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Otomobili tartıştığı kişilerin üzerine sürdü

Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde trafik tartışması sonrası otomobil sürücüsü, motosikletli ve yanındakilerin üzerine aracını sürdü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, zikzak çizerek yolda ilerlediği sırada motosikletteki 2 kişi ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletteki 2 kişi otomobilin önünü kesti. Çevredekiler de tartışmayı sonlandırmak için geldi. Otomobilin önünde bekleyen motosikletliler "Ölüyorduk abi" şeklinde tepkilerini sürdürdüğü sırada sürücü bir anda hareket etti. Bu sırada aracın önündekiler ezilmekten son anda kurtuldu. Ayağından hafif yaralanan bir kişi kaputa yumruk attı. Otomobil ise durmadan yoluna devam etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gürpınar Güncel Haberler

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