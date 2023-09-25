Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Boy Yasağına Aykırı Avlanan 3 Ton İstavrite El Konuldu

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde boy yasağına aykırı avlanan 3 ton istavrite el konuldu. Denetim sonucunda 6 kişiye ceza kesildi ve el konulan balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

İSTANBUL Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetiminde boy yasağına aykırı avlanan 3 ton istavrite el konuldu.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpinar Su Ürünleri Hali'nde geçtiğimiz cuma günü balık boyu denetimi yapıldı. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetime, 204 kutu içerisinde bulunan yaklaşık 3 ton istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığı için el konuldu. Boy yasağına aykırı satış yapacak 6 kişiye ise 99 bin 366 TL ceza kesildi.

El konulan balıkların sosyal yardım kurumlarına bağışlanağı öğrenildi