Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026604 0,35 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,026413 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065741 0,33 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025298 0,33 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027581 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010521 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010772 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010894 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108631 1,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,07076 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,107412 0,97 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010332 0,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121674 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023378 4,88 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,037856 1,15 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,051832 1,03 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026123 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,02838 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029583 0,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029514 0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021548 0,23 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019331 0,22 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009753 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017135 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051201 1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053069 1,15 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052393 1,06 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056539 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,077948 0,36 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,083573 0,36 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031487 0,35 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028472 0,34 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025925 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,106219 -0,77 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,102798 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061471 -0,55 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060088 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074196 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020516 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024256 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063762 -4,09 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055470 -2,31 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010034 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,062561 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092487 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,134046 -1,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,157069 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,216864 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088270 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019797 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071744 -1,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050545 -1,25 VEM Katılım Standart EYF 0,033872 -0,97 ZEM Katılım Standart EYF 0,028031 -0,95 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024435 -0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt