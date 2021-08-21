Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026604
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,026413
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065741
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025298
|0,33
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027581
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010521
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010772
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010894
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,108631
|1,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,07076
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107412
|0,97
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010332
|0,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121674
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023378
|4,88
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,037856
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,051832
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026123
|0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,02838
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029583
|0,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029514
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021548
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019331
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009753
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017135
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051201
|1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053069
|1,15
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052393
|1,06
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056539
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,077948
|0,36
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,083573
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031487
|0,35
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028472
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025925
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106219
|-0,77
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,102798
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061471
|-0,55
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060088
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074196
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020516
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024256
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,063762
|-4,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,055470
|-2,31
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010034
|-0,91
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,062561
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092487
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,134046
|-1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,157069
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,216864
|-1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088270
|-1,17
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019797
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071744
|-1,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050545
|-1,25
|VEM Katılım Standart EYF
|0,033872
|-0,97
|ZEM Katılım Standart EYF
|0,028031
|-0,95
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024435
|-0,94
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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