Yatırımcı rehberi (6)
30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:05
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596743
|1,00
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238234
|0,63
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843626
|0,53
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,260846
|0,52
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028415
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,038700
|1,66
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,999095
|0,92
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,571771
|0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,780950
|0,59
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042845
|0,50
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,027680
|0,32
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,062236
|0,31
|İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
|1,046057
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019682
|0,36
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,815991
|0,33
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,360079
|0,32
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,454937
|0,31
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,689024
|0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,481033
|2,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,062764
|0,33
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062511
|0,32
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,940773
|0,32
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,199084
|0,31
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022294
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043743
|-1,32
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,222262
|-0,93
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039617
|-0,46
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066083
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,219654
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037996
|-2,04
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,246582
|-1,80
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010663
|-1,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,080114
|-1,66
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,376424
|-1,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108261
|-7,03
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,921414
|-7,03
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,118686
|-6,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101989
|-6,40
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051659
|-6,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,615600
|-3,61
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,067963
|-3,51
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,979174
|-3,18
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,223246
|-3,09
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,417157
|-2,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,041177
|-2,00
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,761404
|-1,91
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,101438
|-1,65
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,898875
|-1,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,057565
|-1,55
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,052559
|-1,73
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,120102
|-1,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047252
|-1,70
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,102217
|-1,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,035983
|-1,69
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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