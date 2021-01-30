Yatırımcı rehberi (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (6)

30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5967431,00
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2382340,63
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8436260,53
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2608460,52
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0284150,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0387001,66
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9990950,92
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5717710,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Aura Portföy Değ. Fon0,7809500,59
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0428450,50
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0276800,32
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0622360,31
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon1,0460570,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0196820,36
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8159910,33
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3600790,32
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4549370,31
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6890240,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,4810332,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0627640,33
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0625110,32
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9407730,32
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1990840,31
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0222940,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,043743-1,32
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,222262-0,93
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039617-0,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066083-0,18
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,219654-0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037996-2,04
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,246582-1,80
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010663-1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,080114-1,66
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,376424-1,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,108261-7,03
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,921414-7,03
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,118686-6,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101989-6,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051659-6,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,615600-3,61
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,067963-3,51
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,979174-3,18
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,223246-3,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,417157-2,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,041177-2,00
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,761404-1,91
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,101438-1,65
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,898875-1,60
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,057565-1,55
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Deniz Port. Altın Fonu0,052559-1,73
Garanti Portföy Altın Fonu0,120102-1,70
İş Portföy Altın Fonu0,047252-1,70
TEB Portföy Altın Fonu0,102217-1,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,035983-1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler İstifa Otomobil Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:08:36. #1.14#
title