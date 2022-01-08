Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,09 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,09 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 0,37'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,143987
|-2,09
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,136730
|-1,50
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,16
|-0,48
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,128789
|-0,42
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,732081
|-0,36
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,179521
|-0,33
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,245816
|-0,22
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,097955
|-0,18
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,076803
|-0,04
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088595
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030461
|-0,14
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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