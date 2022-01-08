Yatırımcı rehberi (5) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,09 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,09 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 0,37'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,143987-2,09
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,136730-1,50
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,16-0,48
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,128789-0,42
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,732081-0,36
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,179521-0,33
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,245816-0,22
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,097955-0,18
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,076803-0,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,088595-0,37
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,030461-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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