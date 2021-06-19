Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 3,58'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,162922-5,67
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,105275-5,45
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048577-5,37
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,948961-5,21
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,153169-5,16
Tacirler Portföy Değ. Fon4,628987-4,63
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,965419-4,28
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,904272-4,22
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,87441-4,20
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,914751-4,15
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,118676-3,58
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,050691-3,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063279-3,39
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069245-2,99
HEM Hisse Senedi EYF0,026231-2,85
VEM Hisse Senedi EYF0,102608-2,83
ZEM Hisse Senedi EYF0,027274-2,79
VEM Altın Katılım EYF0,056096-2,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,052872-2,60
NN Hay. Em. Altın EYF0,032858-2,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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