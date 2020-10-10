Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

10.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:11
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,00 5,52 26,81 ...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,00 5,52 26,81
Torunlar GMYO 4,10 3,59 14,21
Net Holding 2,64 2,36 11,86
ARD Bilişim Teknolojileri 35,56 31,90 11,47
Tümosan Motor ve Traktör 9,66 8,72 10,78
Aksa 8,04 7,27 10,59
İş GMYO 1,99 1,80 10,56
Alcatel Lucent Teletaş 30,02 27,36 9,72
Tat Gıda 12,25 11,21 9,28
Odaş Elektrik 3,18 2,92 8,90
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,25 14,84 -3,98
Alarko GMYO 17,48 17,87 -2,18
Şişe Cam 6,91 7,04 -1,85
Migros Ticaret 41,60 42,32 -1,70
Aselsan 18,11 18,40 -1,58
Doğuş Otomotiv 15,63 15,88 -1,57
Çimsa 13,45 13,65 -1,47
Borusan Mannesmann 15,75 15,95 -1,25
Anadolu Grubu Holding 19,34 19,56 -1,12
Pınar Et ve Un 25,10 25,38 -1,10
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 6.731.464.797
Garanti Bankası 6.375.475.859
Petkim 5.392.503.538
Odaş Elektrik 4.543.040.249
Aselsan 4.254.429.543
Kardemir (D) 3.149.360.998
Tüpraş 2.990.594.994
Zorlu Enerji 2.887.485.329
Türk Hava Yolları 2.506.416.861
Türkiye Sigorta 2.183.489.736
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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