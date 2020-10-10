Yatırımcı rehberi (10)
10.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,00 5,52 26,81 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|5,52
|26,81
|Torunlar GMYO
|4,10
|3,59
|14,21
|Net Holding
|2,64
|2,36
|11,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,56
|31,90
|11,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,66
|8,72
|10,78
|Aksa
|8,04
|7,27
|10,59
|İş GMYO
|1,99
|1,80
|10,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,02
|27,36
|9,72
|Tat Gıda
|12,25
|11,21
|9,28
|Odaş Elektrik
|3,18
|2,92
|8,90
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,25
|14,84
|-3,98
|Alarko GMYO
|17,48
|17,87
|-2,18
|Şişe Cam
|6,91
|7,04
|-1,85
|Migros Ticaret
|41,60
|42,32
|-1,70
|Aselsan
|18,11
|18,40
|-1,58
|Doğuş Otomotiv
|15,63
|15,88
|-1,57
|Çimsa
|13,45
|13,65
|-1,47
|Borusan Mannesmann
|15,75
|15,95
|-1,25
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|19,56
|-1,12
|Pınar Et ve Un
|25,10
|25,38
|-1,10
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|6.731.464.797
|Garanti Bankası
|6.375.475.859
|Petkim
|5.392.503.538
|Odaş Elektrik
|4.543.040.249
|Aselsan
|4.254.429.543
|Kardemir (D)
|3.149.360.998
|Tüpraş
|2.990.594.994
|Zorlu Enerji
|2.887.485.329
|Türk Hava Yolları
|2.506.416.861
|Türkiye Sigorta
|2.183.489.736
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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