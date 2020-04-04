SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi
Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Alarko, Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 12,96...

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 12,96 10,19 27,18
Çemtaş 6,33 5,06 25,10
Sasa Polyester 8,42 7,26 15,98
Gözde Girişim 2,87 2,51 14,34
Enerjisa Enerji 6,42 5,66 13,42
Petkim 3,41 3,01 13,29
Trakya Cam 2,99 2,64 13,26
Anadolu Cam 3,13 2,77 13,00
Ford Otosan 55,00 48,70 12,94
Torunlar GMYO 2,01 1,79 12,29
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 11,30 -16,81
Selçuk Ecza Deposu 7,12 8,16 -12,75
Eczacıbaşı İlaç 4,46 5,08 -12,20
Deva Holding 10,02 11,17 -10,30
Mavi Giyim 33,98 36,64 -7,26
MLP Sağlık 13,05 13,77 -5,23
Çelebi 56,95 59,95 -5,00
Garanti Bankası 7,54 7,88 -4,31
Koza Altın 59,55 61,90 -3,80
Pegasus 33,30 34,54 -3,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 4.165.165.219
Garanti Bankası 3.302.062.253
Türk Hava Yolları 2.998.905.455
Aselsan 2.890.417.904
Sasa Polyester 2.509.864.758
Pegasus 1.937.534.808
Eczacıbaşı İlaç 1.876.706.891
Tüpraş 1.791.201.440
Akbank 1.407.777.814
İş Fin.Kir. 1.397.129.230

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Beren Saat Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:29:33. #1.15#
title