Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alarko GMYO 12,96...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 12,96 10,19 27,18 Çemtaş 6,33 5,06 25,10 Sasa Polyester 8,42 7,26 15,98 Gözde Girişim 2,87 2,51 14,34 Enerjisa Enerji 6,42 5,66 13,42 Petkim 3,41 3,01 13,29 Trakya Cam 2,99 2,64 13,26 Anadolu Cam 3,13 2,77 13,00 Ford Otosan 55,00 48,70 12,94 Torunlar GMYO 2,01 1,79 12,29 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,40 11,30 -16,81 Selçuk Ecza Deposu 7,12 8,16 -12,75 Eczacıbaşı İlaç 4,46 5,08 -12,20 Deva Holding 10,02 11,17 -10,30 Mavi Giyim 33,98 36,64 -7,26 MLP Sağlık 13,05 13,77 -5,23 Çelebi 56,95 59,95 -5,00 Garanti Bankası 7,54 7,88 -4,31 Koza Altın 59,55 61,90 -3,80 Pegasus 33,30 34,54 -3,59 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 4.165.165.219 Garanti Bankası 3.302.062.253 Türk Hava Yolları 2.998.905.455 Aselsan 2.890.417.904 Sasa Polyester 2.509.864.758 Pegasus 1.937.534.808 Eczacıbaşı İlaç 1.876.706.891 Tüpraş 1.791.201.440 Akbank 1.407.777.814 İş Fin.Kir. 1.397.129.230 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA