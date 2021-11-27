Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,25 kazançla 1.776,41 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.741,17 puanı, en yüksek 1.834,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,93 azalışla 1.676,41 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 5,73 artışla 3.169,84 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,44 kazançla 1.352,27 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 13,78 primle 2.500,85 puana yükseldi.

Türk İlaç Serum en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,13 ile Türk İlaç Serum oldu. Onu yüzde 22,11 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 20,77 ile Enka İnşaat izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,14 ile Yapı Kredi Bankası, yüzde 8,58 ile Akbank, yüzde 6,84 ile Mavi Giyim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 336 milyon lirayla Garanti Bankası, 13 milyar 523 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 563 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

???????Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 86 milyar 296 milyon lirayla Enka İnşaat, 83 milyar 867 milyon lirayla Ford Otosan ve 78 milyar 680 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,45 artışla 721,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,38 kazançla 4 bin 772 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 11,87 değer kazanarak 12,4450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 11,77 artışla 14,0650 lira oldu.

Geçen hafta 15,0240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 10,92 kazançla 16,6650 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 12,22 değer kazanarak 13,5290 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,99 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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