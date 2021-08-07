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Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,00 kazançla 1.434,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.394,27 puanı, en yüksek 1.440,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,13 artışla 1.358,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 değerle 2.610,94 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,67 primle 1.125,36 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,95 artışla 1.913,90 puana yükseldi.

Tofaş Otomobil Fabrikası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,51 ile Tofaş Otomobil Fabrikası oldu. Onu yüzde 17,43 ile Otokar, yüzde 9,16 ile Oyak Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,00 ile Karsan Otomotiv, yüzde 2,21 ile RTA Laboratuvarları, yüzde 2,08 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 597 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 544 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 399 milyon lirayla Şişe Cam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 72 milyar 800 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 62 milyar 216 milyon lirayla Ford Otosan ve 53 milyar 203 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 kayıpla 488,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 azalışla 3 bin 241 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,51 değer kazanarak 8,6270 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,64 artışla 10,1610 lira oldu.

Geçen hafta 11,7940 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,61 artışla 11,9840 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,19 kazançla 9,4590 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,85 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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