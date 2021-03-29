Yastık altında ne kadar birikim var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırmaları çağrısı yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırmaları çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de yastık altında ne kadar tasarruf olduğu tahmin ediliyor?
Kaynak: DailyMotion.com