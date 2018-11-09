Yaşlı Kadınları 'Şifalı Merhem' Bahanesiyle Tuzağa Düşüren Cezaevi Firarisi, Yakayı Ele Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bel ağrısı nedeniyle hastaneye giden yaşlı kadınları, şifalı merhem süreceği yalanıyla kandırıp paralarını çalan zanlı, polis tarafından yakalandı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Aydın'da, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmadığını söyleyen kişinin Denizli T Tipi Cezaevinden firar eden Halil İbrahim A. (49) olduğu belirlendi.

"ŞİFALI MERHEM" TUZAĞI

Gözaltına alınan Halil İbrahim A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu arada firari olduğu süre içinde, hastanelerde bellerindeki rahatsızlıktan dolayı tedavi gören yaşlılarla iletişime geçen zanlının, kaldığı otel veya hastane odasında kendisinde bulunan "şifalı merhemi" süreceği vaadiyle yaklaştığı yaşlıların cebindeki paraları alıp kaçtığı belirlendi.