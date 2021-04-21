Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
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Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özbekistan uyruklu bakıcı Rano Rakhimova hakkında, "silahla kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özbekistan uyruklu bakıcı Rano Rakhimova hakkında, "silahla kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de, bakıcılığını yaptığı 89 yaşındaki Fatma Kantar'a yönelik sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen Özbekistan uyruklu Rano Rakhimova hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Rano Rakhimova'nın, bakıma muhtaç ve yaşlı olan Fatma Kantar'ın evinde bakıcı olarak çalıştığı anlatıldı. İddianamede, sanık Rakhimova'nın, Fatma Kantar'ı saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli nitelikte silahtan sayılan terlik fırlatmak suretiyle yaraladığı ve küfür ettiği kaydedildi.

Sanık Rakhimova'nın savunmasında suçunu kısmen ikrar ettiği aktarılan iddianamede, sanığın üzerine atılı "silahla kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarını işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Bu nedenlerle sanık Rakhimova'nın "silahla kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Rakhimova önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"Ev hapsi" şartıyla serbest bırakılmıştı

Kadıköy'de yaşlı kadın Fatma Kantar'ı şiddet uyguladığı ortaya çıkan Özbekistan uyruklu bakıcı Rakhimova, 20 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Rakhimova, "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe de "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Sanık Rakhimova, emniyette alınan ifadesinde, bakıcılığını yaptığı yaşlı kadının evinde yatılı olarak çalıştığını, bu sürede ona kötü davranmadığını, kötü sözler söylediği için de üzgün ve pişman olduğunu söylediği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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