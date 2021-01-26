Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

26.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:51
Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

YOZGAT'ta aydınlatma direğindeki Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın, şemsiyesiyle uzanarak bayrağı düzeltmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

YOZGAT'ta aydınlatma direğindeki Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın, şemsiyesiyle uzanarak bayrağı düzeltmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat Vali Konağı önünden geçen Fuar Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, aydınlatma direğinde asılı bulunan Türk bayrağının katlanmış olduğunu gördü. Yaşlı adam, elinde baston olarak kullandığı şemsiye ile uzanarak bayrağı düzeltmek için çaba saf etmesine rağmen başarılı olamadı. Tam yoluna devam edecekken, çevredekilerden yardım istedi. Başka bir vatandaşın yardımıyla katlanan bayrak düzeltildi. O anlar ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti
Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Alper Ulusoy Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Kavga Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 22:51:08. #1.16#
title