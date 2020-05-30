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Yaşar Çelik: "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik"

Biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldıracağını duyurmasının ardından bilet satışlarının arttığını söyleyerek, "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik" dedi.

Yaşar Çelik:
30.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:36

Biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldıracağını duyurmasının ardından bilet satışlarının arttığını söyleyerek, "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid -19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Salgın sürecinde alınan önlemlerden biri de şehirlerarası seyahat yasağının 28 Mart itibariyle valilik izni ile yapılmasıydı. Bu durum bilet satışlarına da olumsuz etki yaptı. Vaka sayısının azalması ile beraber normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürülmüştü. Perşembe günü, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Havaların ısınması ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte milyonlarca insan seyahat yasağının kalkmasını beklerken müjde kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Açıklama ile birlikte bilet aramaları, rezervasyonlar artarken otogarlarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Normalde günlük 1500 otobüsün giriş çıkış yaptığı ancak seyahat engelinin bulunduğu günlerde bu sayının 25 e kadar düştüğü 15 temmuz demokrasi otogarı da bu yerlerden biri.

"Nisan'da 0'ı Gördük"

Açıklamadan sonra Perşembe ve Cuma günlerinde gerçekleşen bilet satışlarıyla geçen yılın aynı döneminin yüzde 50'sine ulaşıldığını dile getiren biletall.com CEO'su Yaşar Çelik " Nisan ayı sektörde 0'ken mayıs da ise geçen yılın yüzde 10'nunu gördük. Kabine toplantısı sonrası ise İstanbul'dan Antalya'ya, Mardin'den Ankara'ya kadar Türkiye'nin her yerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Otobüsler de olduğu kadar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar içinde bu durum geçerli. İç pazarda gerçekleşen bu artışı Kurban Bayramının etkisini de göz önünde bulundurarak temmuz ve ağustosta hızlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Seyahatte Yeni Normalimiz"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüs ile birlikte birçok alanda olduğu gibi seyahat, turizm konusunda da normalleşme sürecine giriyoruz. Bunlardan biri de HES kodu. Bu kod iç hat uçuşları için bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar uçuşlara kabul edilmeyecektir. Otobüsler içinde gelecek hafta itibariyle HES kodu dönemi başlayacak. Bu süreçte hem firmaların hem de kullanıcıların bu uygulamayı kullanmakta zorluk çekmediğini gözlemledik. Aynı zamanda otobüs firmaları da araçlarında mesafeli koltuk, dezenfektasyon, personele maske, siper ve eldiven gibi tüm önlemleri aldı."

"Online Seyahat Bileti Alımları Artacak"

Birçok ihtiyaç için başvurulan internet üzerinden alışveriş yönetiminin korona süreci ile birlikte daha da arttığını vurgulayan Çelik, " Kişiler bu dönemde zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı için alışveriş alışkanlıklarımız da dijitale kaydı. Hiç bu yöntem ile tanışmayan vatandaşlar bile bu dönemde online kanallara başvurdu. Bu durum online bilet sektörüne de olumlu etki yaratacağa benziyor. İlerleyen dönemde virüsün seyri ile hareketlenecek seyahat sektöründe online seyahat bileti alımlarının daha da artacağını ön görüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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