Zonguldak'ta Şiddetli Yağış ve Fırtına Nedeniyle AFAD Çalışmaları Takip Edildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehirde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve tam fırtına nedeniyle AFAD merkezindeki çalışmaları yakından takip etti. Vali Hacıbektaşoğlu, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı ve risklere karşı alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehirde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve tam fırtına nedeniyle 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) merkezindeki çalışmaları yakından takip etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, AFAD merkezinde gerçekleştirdiği incelemelerde, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı ve risklere karşı alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Ayrıca, afet yönetimi ekiplerinin koordinasyonu ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması konularında talimatlar verdi. Bölgede devam eden yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, özellikle dere yataklarındaki durumu yerinde inceledi. Sel ve taşkın riskine karşı dere yataklarında alınması gereken önlemler ve mevcut durum hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça dere kenarları ve riskli alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Ayrıca, acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. - ZONGULDAK