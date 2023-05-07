Zonguldak'ta ormanda doğum yapan geyik ve 2 yavrusu koruma altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanda doğum yapan geyik, 2 yavru dünyaya getirdi. Geyik ve yavrularını korumak için polis ve jandarma devriye attı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda doğum yapan geyik, 2 yavru dünyaya getirdi .Orman çevresinde geyik ve yavrularını korumak için polis ve ve jandarma devriye attı.

Devrek'te dün ilçe merkezine yakın noktadaki ormanda bir geyiğin doğurduğunu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler geyiğin, 2 yavru doğurduğunu tespit etti. Bölgeye fotokapan kurulurken, hayvanların korunması için jandarma ve polis ekiplerinden destek istendi. Güvenlik güçleri ormanlık alan çevresinde gece boyu koruma amaçlı devriye gezdi. Geyik ve yavruları sabah saatlerinde bölgeden uzaklaştı.