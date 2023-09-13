Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi ve işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşam