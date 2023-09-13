Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi ve işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.