Zeytinpark'ta Asırlık Zeytin Ağaçlarından 70 Kilogram Zeytin Bekleniyor

MANİSA'da otoyol çalışması yapılan alandan köklenerek, 10 yıl önce Antalya'da 25 bine yakın zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'a getirilen 1210 ve 770 yaşlarındaki iki zeytin ağacından, bu yıl 70 kilogram zeytin bekleniyor.

'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan, 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

ANTALYA'NIN AKCİĞERİ

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı temizlediği belirtilen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgüyle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, 10 yıl önce getirilen 770 ve 1210 yaşlarındaki iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.

ODUN OLMAKTAN KURTARILDILAR

ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle, İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki 'Uslu' türü zeytin veren iki anıt ağaç, 2015 yılında özel yöntemle köklenerek, kamyonlarla Zeytinpark'a nakledildi. İki anıt ağaç, iki yıllık özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Asırlık ağaçlar 2019 yılından bu yana her yıl meyve verir hale geldi. Bu ağaçlardan toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık, bir kısmı yağ olarak değerlendiriliyor. Asırlık ağaç olmaları nedeniyle ürünleri de özel ele alınıyor.

70 KİLOGRAM ZEYTİN BEKLENİYOR

ATB Başkanı Ali Çandır, asırlık iki zeytin ağacını otoyol çalışmalarından kurtarıp Antalya'ya getirdiklerini belirterek, "Yaptığımız araştırmaya göre buraya diktiğimizde 1200 yaşındaydı. Şimdi 1210 yaşında diyebiliriz. Gerekli bakımlarını yapıyoruz. Her yıl az da olsa hasat yaparak, hayatta tutmaya çalışıyoruz. Şu an anıt ağaç niteliğinde, Zeytinpark ziyaretçilerimizin fotoğraf çektirdiği, değer verdiği bir sembol haline geldi. Diğeri de 770 yaşında. O ağacımız da verime oturdu. Ondan da hasat yapıyoruz. Bu ağaçlardan 70 kilogram ürün alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

ZEYTİNPARK SEVERLERE HEDİYE EDİLECEK

Bu iki ağacın ürünlerinin ticari değerinin dışında anı değer olarak Zeytinpark severlere hediye edeceklerini de anlatan Ali Çandır, "Bunları sofralık olarak değerlendireceğiz ama yağını da sıkabiliriz. Çok nadide olduğu için, miktar da çok olmadığı için sadece salamura yaparak dağıtmayı daha uygun görüyoruz" diye konuştu.